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Клинсман ждет увлекательной игры в матче Англии с Германией

08:25
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Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман рассказал об ожиданиях от матча немецкой команды с Англией в 1/8 финала Евро-2020.

«Обе команды в одинаковом положении по позициям. Думаю, игра будет равная, все будет зависеть от формы в определенный день.

В матче с Португалией мы видели одну Германию, другую — сегодня. Тоже самое у Англии в матчах с Шотландией и Хорватией. Игра между Германией и Англией будет увлекательной, непонятно, чего ожидать», — цитирует Клинсмана ВВС.

Матч между Германией и Англией состоится 29 июня в Лондоне.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/russian

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Виктория Кравченко все материалы автора
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