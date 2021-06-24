Клинсман ждет увлекательной игры в матче Англии с Германией
08:25
Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман рассказал об ожиданиях от матча немецкой команды с Англией в 1/8 финала Евро-2020.
«Обе команды в одинаковом положении по позициям. Думаю, игра будет равная, все будет зависеть от формы в определенный день.
В матче с Португалией мы видели одну Германию, другую — сегодня. Тоже самое у Англии в матчах с Шотландией и Хорватией. Игра между Германией и Англией будет увлекательной, непонятно, чего ожидать», — цитирует Клинсмана ВВС.
Матч между Германией и Англией состоится 29 июня в Лондоне.
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