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Тренер сборной Уэльса о матче с Данией: «Бельгии пришлось пойти на изменения, чтобы победить их»

18:03

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Дании.

«Они не зря попали в плей-офф. Перед нами очень хорошая команда. Мы наблюдали за ними — Бельгии пришлось пойти на изменения во втором тайме, чтобы победить их. Мы должны соответствовать им во всех сферах, в том числе с точки зрения физической активности и скорости работы. Конечно, это до сих пор является кульминационным моментом и вершиной моей личной карьеры. Это вызов, который мне доставляет огромное удовольствие. Это не ответственность находиться здесь, а абсолютная честь.

Бэйл носит капитанскую повязку не зря. Он профессионал, заботится о себе, и у него есть семья. Он отлично настраивает в раздевалке, у него здесь друзья. Дело не в Гарете Бейле, это о всех нас вместе», — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Уэльс — Дания пройдет 26 июня в Амстердаме и начнется в 19:00 мск.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля