Торган Азар признан лучшим игроком матча Бельгия — Португалия
00:09
Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар признан лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).
28-летний бельгиец стал автором единственного гола, забив на 42-й минуте.
В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю