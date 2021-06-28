Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар признан лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

28-летний бельгиец стал автором единственного гола, забив на 42-й минуте.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.