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Тони Кроос: «Матч был равным, пока Англия не забила»

22:24
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал поражение от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.

«Можете представить, какова горечь этого поражения, - цитирует Крооса официальный сайт УЕФА 29 июня. - Матч был равным, пока нам не забили. Обе команды нивелировали козыри друг друга.

А решает все сегодня эффективность. У сборной Англии почти не было моментов, пока она не открыла счет. До этого момента игра шла ровно, но гол все изменил».

Голы забивали Рахим Стерлинг и Харри Кейн. В 1/4 финала англичане сыграют с победителем матча Швеция – Украина.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024484--england-vs-germany/

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля