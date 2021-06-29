Тони Кроос: «Матч был равным, пока Англия не забила»
22:24
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал поражение от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.
«Можете представить, какова горечь этого поражения, - цитирует Крооса официальный сайт УЕФА 29 июня. - Матч был равным, пока нам не забили. Обе команды нивелировали козыри друг друга.
А решает все сегодня эффективность. У сборной Англии почти не было моментов, пока она не открыла счет. До этого момента игра шла ровно, но гол все изменил».
Голы забивали Рахим Стерлинг и Харри Кейн. В 1/4 финала англичане сыграют с победителем матча Швеция – Украина.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024484--england-vs-germany/
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