Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сухина про матч Англия — Дания: «Мое мнение: пенальти не было»

11:17
Теги:

Бывший арбитр Станислав Сухина поделился мнением по поводу пенальти, назначенного в ворота Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы против Англии. По его словам, главный арбитр матча голландец Данни Маккели принял ошибочное решение.

«Мое мнение: пенальти не было, — цитирует РБК Сухину. — По функциям арбитры VAR меняют решение, если была очевидная ошибка главного судьи. Значит, тут не было очевидной ошибки либо был какой-то контакт, который привел к нарушению.

Судья дает бороться, и футболисты, тренеры, болельщики воспринимают это адекватно. И тут вдруг какой-то контакт. Идеальный вариант — продолжить игру, и сейчас не обсуждали бы этот момент".

Напомним, пенальти был назначен в конце первой дополнительной пятнадцатиминутки в ворота датчан за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Вратарь Дании Каспер Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Харри Кейна, однако с добивания пропустил мяч, который оказался для Англии победным (2:1).

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60e6aeee9a7947dc3bdf0655?from=newsfeed

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3125
Все опросы
Кто выиграет финал Евро-2020 — Италия или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Судья помог Англии выйти в финал Евро. Никакого пенальти на Стерлинге не было
Василевский — легенда! Он повторил успех Малкина и Овечкина, став самым ценным игроком плей-офф
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Фетисов прокомментировал решение сборной Украины отказаться от ЧМ по пляжному футболу в Москве
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля