Бывший арбитр Станислав Сухина поделился мнением по поводу пенальти, назначенного в ворота Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы против Англии. По его словам, главный арбитр матча голландец Данни Маккели принял ошибочное решение.

«Мое мнение: пенальти не было, — цитирует РБК Сухину. — По функциям арбитры VAR меняют решение, если была очевидная ошибка главного судьи. Значит, тут не было очевидной ошибки либо был какой-то контакт, который привел к нарушению.

Судья дает бороться, и футболисты, тренеры, болельщики воспринимают это адекватно. И тут вдруг какой-то контакт. Идеальный вариант — продолжить игру, и сейчас не обсуждали бы этот момент".

Напомним, пенальти был назначен в конце первой дополнительной пятнадцатиминутки в ворота датчан за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Вратарь Дании Каспер Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Харри Кейна, однако с добивания пропустил мяч, который оказался для Англии победным (2:1).

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».