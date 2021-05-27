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Станислав Черчесов: «Ни один нападающий в России не сыграет так, как Заболотный»

19:25
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о конкуренции в атаке национальной команды.

— Острая конкуренция в нападении. Хорошо ли когда три нападающий и между ними такая конкуренция?

— Говорят, что они одинаковые, но для нас они абсолютно разные. Конкуренция — хорошо. На других позициях у нас тоже конкуренция. Нападающие одинаковые плюс-минус по габаритам, в остальном они разные. Заболотный в Сочи отрабатывает в прессинге. Со Словенией он вышел и закрыл опорную зону. Дзюба и Соболев другие. Так как играет Заболотный ни один нападающий в России не сыграет.

— В команде четыре вратаря. Кого придется отцепить?

— Точно ответа пока нет, но даже если бы он был, я бы не сказал. При подготовке должно быть четыре вратаря.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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