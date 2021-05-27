Футбольные комментаторы провели уроки по школьным предметам перед Евро-2020

Перед началом Евро-2020, часть которого пройдет в Санкт-Петербурге, российские комментаторы и эксперты записали видеоуроки по школьным предметам, используя свои знания о футболе.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета Евро в Петербурге, эксперты подготовили рассказы о восьми предметах — музыке, географии, иностранных языках, литературе, математике, биологии, информатике и истории. В проекте для сайта welcome2020.ru приняли участие Виктор Гусев, Кирилл Дементьев, Владимир Стогниенко, Георгий Черданцев и другие.

Так, профессиональный переводчик Виктор Гусев рассказывает о заимствованиях из английского языка в футбольных терминах: корнер, форвард, аут. Автор Youtube-канала о футболе Евгений Спиряков в уроке, посвященном информатике, приводит множество примеров использования компьютерных технологий в футболе.

У слушателей будет возможность ответить на вопросы экзамена в виде тестов и получить шанс выиграть билеты на Евро в Петербурге. Пять участников, выбранных случайным розыгрышем из тех, кто набрал наибольшее количество баллов, получат по два билета на матч. Конкурс продлится с 27 мая по 4 июня.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть игр группового этапа и один из четвертьфиналов.