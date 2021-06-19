Стало известно, почему Дзюба забрал капитанскую повязку у Джикии после матча с Финляндией

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, почему нападающий сборной России Артем Дзюба забрал капитанскую повязку у защитника Георгия Джикии после матча с Финляндией (1:0).

«Все абсолютно прозаично. У нас есть программа «Детские улыбки», по которой 480 билетов распространяются между детскими домами, детям с отклонениями, из малообеспеченных семей и так далее. В рамках этой программы капитан каждой команды дарит повязку одному счастливчику из этой группы детей. Артем забрал повязку у Джикии именно для того, чтобы вручить повязку ребенку. Мне странно, что на него накинулись. Может быть, недостаточно объяснили этот момент в прессе. Но здесь Артем не виноват, все было в рамках очень красивой гуманистической программы», — сказал Сорокин в эфире «Матч ТВ».

Совместная акция РФС и оргкомитета российской части Евро-2020 призвана поддержать детей из социальных учреждений, многодетных семей, а также людей с ограниченными возможностями.

Сейчас сборная России с тремя очками занимает второе место в группе. Ближайший матч команда Станислава Черчесова проведет в Копенгагене 21 июня против Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.