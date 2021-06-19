Стало известно, почему Дзюба забрал капитанскую повязку у Джикии после матча с Финляндией
Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, почему нападающий сборной России Артем Дзюба забрал капитанскую повязку у защитника Георгия Джикии после матча с Финляндией (1:0).
«Все абсолютно прозаично. У нас есть программа «Детские улыбки», по которой 480 билетов распространяются между детскими домами, детям с отклонениями, из малообеспеченных семей и так далее. В рамках этой программы капитан каждой команды дарит повязку одному счастливчику из этой группы детей. Артем забрал повязку у Джикии именно для того, чтобы вручить повязку ребенку. Мне странно, что на него накинулись. Может быть, недостаточно объяснили этот момент в прессе. Но здесь Артем не виноват, все было в рамках очень красивой гуманистической программы», — сказал Сорокин в эфире «Матч ТВ».
Совместная акция РФС и оргкомитета российской части Евро-2020 призвана поддержать детей из социальных учреждений, многодетных семей, а также людей с ограниченными возможностями.
Сейчас сборная России с тремя очками занимает второе место в группе. Ближайший матч команда Станислава Черчесова проведет в Копенгагене 21 июня против Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1365656_Sorokin_objasnil_pochemu_Dzuba_zabral_kapitanskuju_povazku_u_Dzhikii_posle_matcha_s_Finlandijej
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