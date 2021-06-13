Дзюба подарил свою капитанскую повязку юной болельщице
Нападающий сборной России Артем Дзюба подарил капитанскую повязку после матча с Бельгией (0:3) 7-летней Карине Солдатенко.
Совместная акция РФС и оргкомитета российской части Евро-2020 призвана поддержать детей из социальных учреждений, многодетных семей, а также людей с ограниченными возможностями.
Таким болельщикам будет выделено по 160 билетов на четыре матча чемпионата Европы, которые пройдут в Санкт-Петербурге, в том числе на две встречи сборной России — против команд Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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