Кьеллини считает Уэльс опасным соперником для сборной Италии

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Уэльса.

«Эта сборная растет от игры к игре. Мы полны энтузиазма, что позволяет делать все с легкостью. Все происходит естественно и спонтанно. Есть позитивная энергетика, которая пронизывает всех и передается не только игрокам стартового состава.

У Уэльса превосходная сборная. Я очень рад за Арона Рэмзи, который забил и регулярно играет, чего ему не хватало в «Юве». Никто не подвергал сомнению его класс, ведь это очень умный игрок, который умеет оказываться в нужное время в нужном месте. Мы все знаем Бейла. Валлийцы много лет играют вместе, и мы хорошо их знаем. Есть мелкие изменения, но без революций. Это опасный соперник", — цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Уэльс состоится завтра, 20 июня, в Риме. Начало встречи —в 19.00 по московскому времени.