Кьеллини считает Уэльс опасным соперником для сборной Италии
Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Уэльса.
«Эта сборная растет от игры к игре. Мы полны энтузиазма, что позволяет делать все с легкостью. Все происходит естественно и спонтанно. Есть позитивная энергетика, которая пронизывает всех и передается не только игрокам стартового состава.
У Уэльса превосходная сборная. Я очень рад за Арона Рэмзи, который забил и регулярно играет, чего ему не хватало в «Юве». Никто не подвергал сомнению его класс, ведь это очень умный игрок, который умеет оказываться в нужное время в нужном месте. Мы все знаем Бейла. Валлийцы много лет играют вместе, и мы хорошо их знаем. Есть мелкие изменения, но без революций. Это опасный соперник", — цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА.
Матч Италия — Уэльс состоится завтра, 20 июня, в Риме. Начало встречи —в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024468--italy-vs-wales/
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