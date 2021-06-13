Стали известны расклады, при которых Россия может попасть в плей-офф чемпионата Европы

После матчей Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) и Бельгия — Россия (3:0) положение в группе В выглядит так:

Бельгия, Финляндия — 3 очка (1 матч), Дания, Россия — 0 (1).

В оставшихся матчах сыграют:

16 июня, среда. Финляндия — Россия

17 июня, четверг. Дания — Бельгия

21 июня, понедельник. Россия — Дания, Финляндия — Бельгия.

Важно, как на наши шансы повлияла сенсационная победа финнов над датчанами. Сделаем предположение, что Бельгия выиграет все три матча и наберет девять очков. Что тогда?

— Если Россия победит и Финляндию, и Данию, то выйдет в плей-офф со второго места;

— Если Россия победит Финляндию и сыграет вничью с Данией, то выйдет в плей-офф со второго места;

— Если Россия победит Данию и сыграет вничью с Финляндией, то мы и финны наберем по четыре очка — выше будет команда с лучшей разностью мячей (следующий критерий — количество голов). Для такого варианта крупное поражение от Бельгии может очень сильно нам повредит.

— Если Россия победит Данию и проиграет Финляндии, то с 3 очками займет третье место. Попадание в плей-офф будет зависеть от результатов в других группах. Для примера: в 2016 году из группы не вышли занявшие третьи позиции Турция и Албании — у них было по 3 очка и разность голов «минус два». Поэтому расклады, где у России 2 очка, лучше не считать — шансов попасть в 1/8 финала тогда почти не будет.

— Если Россия победит Финляндию и проиграет Дании, то три сборные наберут по три очка. При таком раскладе выше будет тот, у кого внутри этой «подгруппы» лучшая разность мячей (и количество голов).

При этом любой расклад, при котором Бельгия теряет очки с Данией и Финляндией, сильно ухудшает наши позиции в группе.