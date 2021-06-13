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Стали известны расклады, при которых Россия может попасть в плей-офф чемпионата Европы

00:45
Болельщики и игроки сборной России перед матчем с Бельгией. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики и игроки сборной России перед матчем с Бельгией. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После матчей Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) и Бельгия — Россия (3:0) положение в группе В выглядит так:

Бельгия, Финляндия — 3 очка (1 матч), Дания, Россия — 0 (1).

В оставшихся матчах сыграют:

16 июня, среда. Финляндия — Россия
17 июня, четверг. Дания — Бельгия
21 июня, понедельник. Россия — Дания, Финляндия — Бельгия.

Важно, как на наши шансы повлияла сенсационная победа финнов над датчанами. Сделаем предположение, что Бельгия выиграет все три матча и наберет девять очков. Что тогда?

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Артем Дзюба и&nbsp;его партнеры по&nbsp;команде.Как России выйти в плей-офф? Есть ли еще шансы на первое место в группе? Расклады Евро-2020

— Если Россия победит и Финляндию, и Данию, то выйдет в плей-офф со второго места;

— Если Россия победит Финляндию и сыграет вничью с Данией, то выйдет в плей-офф со второго места;

— Если Россия победит Данию и сыграет вничью с Финляндией, то мы и финны наберем по четыре очка — выше будет команда с лучшей разностью мячей (следующий критерий — количество голов). Для такого варианта крупное поражение от Бельгии может очень сильно нам повредит.

— Если Россия победит Данию и проиграет Финляндии, то с 3 очками займет третье место. Попадание в плей-офф будет зависеть от результатов в других группах. Для примера: в 2016 году из группы не вышли занявшие третьи позиции Турция и Албании — у них было по 3 очка и разность голов «минус два». Поэтому расклады, где у России 2 очка, лучше не считать — шансов попасть в 1/8 финала тогда почти не будет.

— Если Россия победит Финляндию и проиграет Дании, то три сборные наберут по три очка. При таком раскладе выше будет тот, у кого внутри этой «подгруппы» лучшая разность мячей (и количество голов).

При этом любой расклад, при котором Бельгия теряет очки с Данией и Финляндией, сильно ухудшает наши позиции в группе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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