Лукаку посвятил победу над Россией Кристиану Эриксену
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку стало автором дубля в матче группового этапа Евро-2020 против России (3:0).
«Это был сложный матч. Мысли об Эриксене не покидали меня. Посвящаю эту победу ему.
Я очень за него переживал. И до сих пор волнуюсь. Желаю скорейшего ему выздоровления. Сил ему и всей его семье», — цитирует Лукаку сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В концовке первого тайма встречи между Данией и Финляндией Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а затем его унесли с поля на носилках. Матч приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле.
Матч в итоге возобновился и завершился победой сборной Финляндии со счетом 1:0.
Методология
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