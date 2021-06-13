Лукаку посвятил победу над Россией Кристиану Эриксену

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку стало автором дубля в матче группового этапа Евро-2020 против России (3:0).

«Это был сложный матч. Мысли об Эриксене не покидали меня. Посвящаю эту победу ему.

Я очень за него переживал. И до сих пор волнуюсь. Желаю скорейшего ему выздоровления. Сил ему и всей его семье», — цитирует Лукаку сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В концовке первого тайма встречи между Данией и Финляндией Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а затем его унесли с поля на носилках. Матч приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле.

Матч в итоге возобновился и завершился победой сборной Финляндии со счетом 1:0.