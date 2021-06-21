Стали известны расклады, при которых Россия и Украина могут сыграть между собой в плей-офф Евро-2020

Сегодня, 21 июня, на Евро может решиться (вероятно, придется ждать до окончания группового этапа) судьба сборных Украины и России — в 19.00 по московскому времени украинцы в группе С встретятся с Австрией, а в 22.00 россияне сыграют с Данией.

Подробно про расклады для нашей сборной мы писали здесь, с командой Андрея Шевченко все проще — в случае ничьей или победы она занимает второе место в группе, при поражении — третье. Шансы попасть в 1/8 финала с третьей позиции с 3-мя очками у нее есть.

Могут ли Россия и Украина сыграть в плей-офф между собой не на совсем поздних стадиях? Разберем все варианты.

1. Если Россия займет второе место в группе, то в 1/8 финала встретится с Уэльсом. Если Украина станет второй, ее соперником будет Италия. При этом команды окажутся в разных частях сетки и смогут сыграть друг с другом только в финале.

2. Если Украина займет третье место в группе и пройдет в плей-офф, то сыграет в 1/8 финала с победителем либо группы F, либо Е. В первом случае при втором месте России они опять же будут в разных частях сетки и смогут сыграть лишь в финале. Во втором случае путь будет чуть ближе — для встречи надо будет дойти до полуфинала.

3. Если Россия займет третье место в группе и выйдет в плей-офф (да, это практически нереально, но теоретически еще возможно), то варианты такие же — победители групп Е и F. При втором месте Украины это дает возможность встретиться только в финале (если Е) и полуфинале (если F).

4. Наконец, третьи места обеих сборных с выходом в плей-офф. Тогда россияне играют в 1/8 финала с победителем группы Е, украинцы — с победителем группы F. Возможная встреча — в финале.