Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и Финляндии.

«Очевидно, что сборная Бельгии в несколько раз лучше финнов. Сборная Финляндии очень скучная в атаке. С точки зрения турнирной таблицы, нам необходима победа Бельгии. Также нельзя забывать о разнице забитых и пропущенных голов, которая может сыграть роль, если Россия проиграет Дании. Очень важно, чтобы Бельгия забила максимально много мячей, но все будет зависеть от их мотивации. При большом желании они могут и пять забить Финляндии. Думаю, что даже если Бельгия выйдет не самым сильным составом, они все ровно спокойно одержать победу», — сказал Деменко.

Матч Финляндия — Бельгия состоится 21 июня. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.