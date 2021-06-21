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Финляндия — Бельгия: прогноз Максима Деменко на матч Евро-2020

08:00
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Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и Финляндии.

«Очевидно, что сборная Бельгии в несколько раз лучше финнов. Сборная Финляндии очень скучная в атаке. С точки зрения турнирной таблицы, нам необходима победа Бельгии. Также нельзя забывать о разнице забитых и пропущенных голов, которая может сыграть роль, если Россия проиграет Дании. Очень важно, чтобы Бельгия забила максимально много мячей, но все будет зависеть от их мотивации. При большом желании они могут и пять забить Финляндии. Думаю, что даже если Бельгия выйдет не самым сильным составом, они все ровно спокойно одержать победу», — сказал Деменко.

Матч Финляндия — Бельгия состоится 21 июня. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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