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Стал известен соперник Украины по 1/8 финала Евро в случае ее попадания в плей-офф со второго места группы

20:57
Сборная Украины. Фото AFP
Сборная Украины. Фото AFP
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В случае попадания в плей-офф Евро-2020 со второго места в группе С сборная Украины сыграет в 1/8 финала со сборной Италии. Итальянцы победили Уэльс (1:0), с 9 очками заняли первое место в группе А и сыграют с командой, занявшей второе место в группе С.

За второе место будут бороться сборные Украины и Австрии. Очный матч этих команд состоится 21 июня в Бухаресте и начнется в 19.00 по московскому времени.

Лидирует в группе сборная Нидерландов, которой завтра предстоит игра с македонцами, не набравшими пока ни одного очка.

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