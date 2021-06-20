Стал известен соперник Украины по 1/8 финала Евро в случае ее попадания в плей-офф со второго места группы
20:57
В случае попадания в плей-офф Евро-2020 со второго места в группе С сборная Украины сыграет в 1/8 финала со сборной Италии. Итальянцы победили Уэльс (1:0), с 9 очками заняли первое место в группе А и сыграют с командой, занявшей второе место в группе С.
За второе место будут бороться сборные Украины и Австрии. Очный матч этих команд состоится 21 июня в Бухаресте и начнется в 19.00 по московскому времени.
Лидирует в группе сборная Нидерландов, которой завтра предстоит игра с македонцами, не набравшими пока ни одного очка.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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