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Евро-2020: расписание матчей 20 июня

09:15
Сборная Италии. Фото AFP
Сборная Италии. Фото AFP
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В воскресенье, 20 июня, пройдут два матча группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке

Группа А

Швейцария — Турция
Баку. 19:00

Швейцария — Турция

Италия — Уэльс
Рим. 19:00

Италия — Уэльс

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