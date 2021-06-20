Евро-2020: расписание матчей 20 июня
09:15
В воскресенье, 20 июня, пройдут два матча группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.
Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке
Группа А
Швейцария — Турция
Баку. 19:00
Италия — Уэльс
Рим. 19:00
Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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