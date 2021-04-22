Сорокин рассказал о подготовке Петербурга к Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин во время мероприятия «50 дней до Евро» рассказал о подготовке города к турниру.

— Каковы шансы Петербурга принять дополнительные матчи Евро?

— Вы все видите, что турнир организовывается в крайне необычных условиях. Прецедентов такой хаотичной организации не было. Но пока, к сожалению, мы не можем подтвердить наличие дополнительных матчей для Санкт-Петербурга. Я предлагаю дождаться пятничного исполкома УЕФА. Решения будут вынесены там. Мы неоднократно заявляли, что как организаторы мы технически готовы к дополнительным матчам. Но такое решение должно приниматься на политическом уровне. А пока оно не принято. Нас могут ожидать различные сюрпризы, так как пандемия развивается неоднородно. Есть города, которые отказались в более трудном положении, чем Санкт-Петербург, поэтому не исключены неожиданные повороты в организации турнира.

Напомним, Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Гоша Чернов)