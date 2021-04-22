В оргкомитете Евро рассказали, может ли увеличиться квота зрителей в Петербурге

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин во время мероприятия «50 дней до Евро» рассказал о подготовке города к турниру.

— При каких условиях может быть увеличена квота вместимости стадиона в Санкт-Петербурге?

— Об этом сложно говорить. На сегодняшний день мы отталкиваемся от 50 процентов — это тот предел, который мы подтвердили УЕФА. Если и возможно, то будет увеличение. Но этому должны способствовать факторы, которые находятся вне компетенции оргкомитета.

— С Роспотребнадзором вы на связи?

— Конечно. Я вас уверяю, что все болеют за дело. Нужно найти правильный баланс в каждом городе между желанием провести полноценный турнир и заботой о гражданах и любителях футбола. Санкт-Петербург оказался в достаточно благоприятных условиях относительно других городов-организаторов. Такой эпидемиологической обстановкой, как у нас, не все могут похвалиться. У нас есть 50 процентов зрителей, у нас будет зона «Парк футбола» у Дворца спорта «Юбилейный». Это компромисс со стороны властей города.

— Петербург — претендент номер один на дополнительные матчи?

— Что мог, я сказал.

(Гоша Чернов)