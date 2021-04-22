УЕФА может перенести часть матчей Евро-2020 в Лондон
УЕФА может перенести часть матчей Евро-2020 в Англию, утверждает The Telegraph.
Вчера, 21 апреля, стало известно, что игры турнира не примет Бильбао. Завтра, 23 апреля, УЕФА должен принять решение по поводу исключения Дублина из числа городов-хозяев турнира.
По данным источника, часть игр могут передать «Уэмбли» в благодарность за активную работу футбольной ассоциации Англии (ФА). Англия может получить все освободившиеся матчи.
Напомним, Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/euro-2021/2021/04/22/wembley-get-euro-2021-games-uefa-rewards-key-role-fa-played/?utm_content=football&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1619088150
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