УЕФА может перенести часть матчей Евро-2020 в Лондон

УЕФА может перенести часть матчей Евро-2020 в Англию, утверждает The Telegraph.

Вчера, 21 апреля, стало известно, что игры турнира не примет Бильбао. Завтра, 23 апреля, УЕФА должен принять решение по поводу исключения Дублина из числа городов-хозяев турнира.

По данным источника, часть игр могут передать «Уэмбли» в благодарность за активную работу футбольной ассоциации Англии (ФА). Англия может получить все освободившиеся матчи.

Напомним, Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.