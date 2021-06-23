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Эмиль Форсберг стал лучшим игроком матча Швеция — Польша

21:11
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Сборная Швеции со счетом 3:2 обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира с первого места в квартете Е.

Дублем в составе победителей отметился полузащитник Эмиль Форсберг. Он был признан лучшим игроком матча.

По итогам трех встреч сборная Швеции набрала 7 очков и заняла первое место в группе E. Поляки финишировали на последнем, четвертом месте, набрав 1 очко. В 1/8 финала шведы 29 июня в Глазго сыграют с командой, занявшей третье место в группе B, C или D.

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Иван Шитик все материалы автора
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