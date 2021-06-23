Словакия — Испания: Ляпорт увеличил преимущество испанцев
19:47
Сборная Испании забила еще один мяч в ворота Словакии на Евро-2020.
В компенсированное ко второму тайму время забил Эмерик Ляпорт. Защитник точно пробил головой.
Испания натурализовала Ляпорта перед стартом турнира. Ранее он выступал за молодежные и юношеские сборные Франции.
Счет матча — 2:0 в пользу Испании.
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