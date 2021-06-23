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Испания — Словакия: вратарь словаков Дубравка забил в свои ворота

19:31
Испания — Словакия: вратарь словаков Дубравка забил в свои ворота. Фото AFP
Испания — Словакия: вратарь словаков Дубравка забил в свои ворота. Фото AFP
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Сборная Испании открыла счет в матче Евро-2020 против Словакии.

На 30-й минуте после удара в перекладину словацкий вратарь Мартин Дубравка хотел отбить мяч рукой, но вместо этого забросил его в свои ворота.

Счет матча — 1:0 в пользу испанцев.

Словакия — Испания

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