Испания — Словакия: вратарь словаков Дубравка забил в свои ворота
19:31
Сборная Испании открыла счет в матче Евро-2020 против Словакии.
На 30-й минуте после удара в перекладину словацкий вратарь Мартин Дубравка хотел отбить мяч рукой, но вместо этого забросил его в свои ворота.
Счет матча — 1:0 в пользу испанцев.
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