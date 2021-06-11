Слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» утвердили как официальные футбольные символы Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» утверждены в качестве официальных футбольных символов страны.

«Исполком УАФ единогласно — 45 членов «за» — поддержал мое предложение и одобрил футбольную символику Украины. Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране, и мире. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержит эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и для нас большая честь защищать и наполнять новыми силами единства! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!» — написал у себя в Facebook Павелко.

Ранее в России сочли провокацией дизайн футболок сборной Украины: помимо слоганов «Слава Украине» и «Героям слава», на них изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская народные республики.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал сборную Украины убрать лозунг «Героям слава» с комплекта формы на Евро-2020. При этом украинцам разрешили сохранить на форме надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

11 июня Павелко рассказал о своей инициативе сделать слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» официальными футбольными символами страны, а также добавил, что украинская федерация футбола будет вести переговоры с УЕФА по поводу того, чтобы сохранить надпись «Героям слава» на игровых футболках команды на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет на турнире в одной группе с Голландией, Австрией и Северной Македонией.