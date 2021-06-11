Олег Саленко: «И Украина, и Россия выйдут из группы»

Лучший бомбардир чемпионата мира-1994, бывший форвард сборной России, проживающий в Киеве, Олег Саленко поделился своими ожиданиями от чемпионата Европы.

«Думаю, сборная Украины выйдет из группы. Да, с Голландией будет непросто. Но Австрия и Македония — проходимые соперники. Так что, считаю, команда преодолеет этот этап. А дальше уже зависит от того, на кого попадет сборная Шевченко. Состав вселяет оптимизм. Есть футболисты, выступающие в Европе. Зинченко, Малиновский, другие. То есть, довольно крепкая сборная», — сказал Саленко.

Также он прокомментировал ситуацию с формой сборной Украины, на которой УЕФА запретил использовал политический слоган.

«Решение УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган «Героям слава»? Есть регламент, УЕФА действует в его рамках. Изображение Крыма? У УЕФА нет к этому претензий, это их не касается. Мое отношение? Это уже политика, не хочется говорить на эту тему. Я же понимаю, что в России и на Украине разные взгляды. Давайте обсуждать футбол», — отметил Саленко.

Бывший футболист оценил шансы сборной России на Евро-2020. Наша команда играет в одной группе против Бельгии, Дании и Финляндии.

«Шансы сборной России? Группа тоже в принципе проходимая. Понятно, что Бельгия фаворит, но с остальными можно бороться. Важно, что команда два матча проводит дома. Это серьезный плюс. Так что, считаю, сборная Черчесова тоже выйдет в плей-офф», — сказал Саленко.

(Виталий Айрапетов)