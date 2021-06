Президент УАФ предложил сделать лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» футбольными символами страны

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко предложил сделать лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» официальными футбольными символами страны.

«Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами «Слава Украине», «Героям слава». Завтра на рассмотрение и голосование членов исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов: об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины — лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава»; об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН)», — написал у себя в Facebook Павелко.

Также функционер отреагировал на решение УЕФА обязать сборную Украины убрать лозунг «Героям слава» с комплекта формы на Евро-2020.

«Пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши «друзья» способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes! Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали фатальную трещину и довели их неэффективность. Лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику. Это увидел и почувствовал весь мир», — добавил Павелко.

Президент УАФ отметил, что сегодня, 11 июня продолжатся переговоры с УЕФА по поводу того, чтобы сохранить лозунг «Героям слава» на форме на Евро-2020.

На футболках сборной Украины были изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская Народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми.

Как сообщили «СЭ» в УЕФА, от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки, при этом на внешней стороне разрешено оставить надпись «Слава Украине» и контуры Крыма.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет на турнире в одной группе с Голландией, Австрией и Северной Македонией.