Основное время матча 1/4 финала Евро-2020 завершилось вничью — 1:1. Команды сыграют дополнительное время. Если и оно не определит победителя, то будет назначена серия пенальти.

На 8-й минуте ударил по воротам защитник испанцев Жорди Альба. Мяч влетел в ворота рикошетом от Дениса Закарии. Сначала гол записали на испанца, но затем в УЕФА решили, что автором автогола стал Закария.

Джердан Шакири на 68-й минуте сравнял результат. После этого швейцарцы остались в меньшинстве — с поля на 77-й минуте был удален Ремо Фройлер.

Игра проходит в Санкт-Петербурге. Победитель сыграет в полуфинале с Италией или Бельгией.