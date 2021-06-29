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Боярский предрек победу сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

10:50
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» шансы сборной Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу против Швеции.

Встреча пройдет сегодня, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22.00 (по мск).

«Буду болеть за Украину! Предстоит интересная игра с равным соперником. И мне кажется у украинцев больше мотивации. Кто выиграет? Украина, психологически я на их стороне», — сказал Боярский «СЭ» .

Следить за трансляцией матча Швеция — Украина можно будет на сайте «СЭ». Евро-2020 завершится 11 июля.

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля