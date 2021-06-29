Боярский предрек победу сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020
10:50
Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» шансы сборной Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу против Швеции.
Встреча пройдет сегодня, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22.00 (по мск).
«Буду болеть за Украину! Предстоит интересная игра с равным соперником. И мне кажется у украинцев больше мотивации. Кто выиграет? Украина, психологически я на их стороне», — сказал Боярский «СЭ» .
Следить за трансляцией матча Швеция — Украина можно будет на сайте «СЭ». Евро-2020 завершится 11 июля.
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