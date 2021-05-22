Шунин: «Мой опыт мне показал, что читать про себя нужно как можно меньше»

Вратарь сборной России Антон Шунин рассказал об остановке в расположении национальной команды на сборах перед чемпионатом Европы.

«У нас отличный коллектив, все вместе общаются. Никого из молодых не нужно было специально втягивать. У наших новичков никаких проблем с этим нет. Каждому игроку сейчас нужно сконцентрироваться, подготовиться к матчам и не читать ничего в интернете. Мне мой опыт показал, что читать про себя нужно как можно меньше.

Давление в профессиональном футболе есть всегда, а в сборной особенно. Не нужно обращать на это внимание. Сейчас всем необходимо думать о том, как хорошо подготовиться к предстоящим играм и сконцентрироваться на собственном состоянии», — сказал Шунин.

22 мая сборная России отправится на сбор в Австрию (вылет в 17.00 мск), где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)