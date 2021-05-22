Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Шунин: «Мой опыт мне показал, что читать про себя нужно как можно меньше»

13:27
Теги:

Вратарь сборной России Антон Шунин рассказал об остановке в расположении национальной команды на сборах перед чемпионатом Европы.

«У нас отличный коллектив, все вместе общаются. Никого из молодых не нужно было специально втягивать. У наших новичков никаких проблем с этим нет. Каждому игроку сейчас нужно сконцентрироваться, подготовиться к матчам и не читать ничего в интернете. Мне мой опыт показал, что читать про себя нужно как можно меньше.

Давление в профессиональном футболе есть всегда, а в сборной особенно. Не нужно обращать на это внимание. Сейчас всем необходимо думать о том, как хорошо подготовиться к предстоящим играм и сконцентрироваться на собственном состоянии», — сказал Шунин.

22 мая сборная России отправится на сбор в Австрию (вылет в 17.00 мск), где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23125
Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Романов разгромил Кудряшова
Найдено тело пропавшей осенью в Италии 29-летней украинки
Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для талантливых людей
7 признаков того, что ангел-хранитель где-то рядом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры