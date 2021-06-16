Шоллои сожалеет, что Венгрия упустила свои моменты в матче с Португалией

Нападающий сборной Венгрии Роланд Шоллои после поражения от Португалии (0:3) на Евро-2020 отметил, что венгры сделали все, что могли. Также он похвалил болельщиков за поддержку.

«Мы сделали все, что могли. Очень жаль, что мы упустили свои моменты. Сегодня мы доказали, что можем играть хорошо даже без ключевых игроков. Болельщики были великолепны, нам очень повезло, что они нас поддерживают», — цитирует пресс-служба УЕФА Гулачи

В следующем туре в группе F Венгрия сыграет против Франции, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.