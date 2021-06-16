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Геррейру считает, что ему повезло в моменте с голом ворота Венгрии

04:59
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Защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру после победы над Венгрией (3:0) на Евро-2020 похвалил соперника за игру в обороне. Также он рад, что смог забить.

«Это был решающий гол, мне немного повезло, но я рад, что сумел забить. Потом мы забили еще два и очень рады, что победили. Венгрия — сильная команда, она хорошо защищалась. Мы контролировали мяч почти всю игру, но голов пришлось подождать», — цитирует пресс-служба УЕФА Геррейру.

В следующем туре в группе F Венгрия сыграет против Франции, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.

Венгрия — Португалия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024455--hungary-vs-portugal/

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