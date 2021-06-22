Широков: «Ничего страшного не произошло. Не надо никого поливать грязью и считать, что все пропало!»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал поражение национальной команды от сборной Дании в матче группового турнира Евро-2020 (1:4).

«Надо жить дальше, как и делали это раньше, — сказал Широков «СЭ». — Ничего страшного не произошло. Поражения бывают и такие. И у нас они были, причем неоднократно. Не надо сейчас никого поливать грязью и кидаться лозунгами, что все пропало. Давайте спокойно проанализируем, что привело к этому результату — от этого и надо отталкиваться. Не надо рубить шашками голову, а необходимо понять, почему так все вышло. Шли ли мы к этому или это случайность. Если все-таки хотите менять тренера, то нужно понимать — кто может возглавить эту сборную, а кто даст надежды на будущее».

Широков также считает, что у сборной России по игре были все шансы до счета 1:3.

«До первого гола мы отлично играли. Единственное, можно было чуть повыше встречать. Несколько классных моментов было, когда мы выходили 4 в 3. В первый раз, я думаю, можно было отдать — там Миранчук просил. Хотя Головин вышел на классную ударную позицию, но не попал. Во втором моменте защитник прервал. Датчане же ничего не создавали, хотя пытались давить. Да и во втором тайме было все нормально. Да, ошибка Зобнина, но и с этим можно было играть. Довольно быстро отыгрались, но 3 гол предопределил исход. По счету мы проиграли крупно, но по игре до 1:3, мы вполне реально могли зацепиться», — добавил Широков.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.