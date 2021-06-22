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Перишич: «Надеюсь, увидим совсем другую сборную Хорватии»

08:10
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Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич рассказал, чего ждет от матча заключительного тура с Шотландией.

«Надеюсь, увидим другую сборную Хорватии. Шотландия будет очень мотивирована, жду хорошего матча, надеюсь, добьемся победы и пойдем дальше», — цитирует Перишича официальный сайт УЕФА.

Матч Хорватия — Шотландия состоится сегодня, 22 июня. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/

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