Сестра Шмейхеля рассказала об эмоциях после победы сборной Дании в матче с Россией на Евро

Сесили Шмейхель, сестра вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля, поделилась эмоциями после победы команды над Россией (4:1) в заключительном матче группового этапа Евро-2020.

«Это было так нервно. Каждый раз, когда мяч приближался к Касперу, начинала молиться, чтобы все сложилось хорошо. Я была полностью опустошена, когда вернулась домой, потому что мое тело было сильно напряжено. У меня все болело», — приводит слова девушки BT.

Дания заняла второе место и вышла в плей-офф чемпионата Европы, где сыграет с Уэльсом. Российская сборная заняла последнее место в группе B и покинула турнир.