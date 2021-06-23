Сестра Шмейхеля рассказала об эмоциях после победы сборной Дании в матче с Россией на Евро
17:33
Сесили Шмейхель, сестра вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля, поделилась эмоциями после победы команды над Россией (4:1) в заключительном матче группового этапа Евро-2020.
«Это было так нервно. Каждый раз, когда мяч приближался к Касперу, начинала молиться, чтобы все сложилось хорошо. Я была полностью опустошена, когда вернулась домой, потому что мое тело было сильно напряжено. У меня все болело», — приводит слова девушки BT.
Дания заняла второе место и вышла в плей-офф чемпионата Европы, где сыграет с Уэльсом. Российская сборная заняла последнее место в группе B и покинула турнир.
Дополнительная информация:
https://www.bt.dk/em/cecilie-schmeichels-vanvittige-aften-jeg-havde-ondt-i-hele-kroppen
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