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Сестра Шмейхеля рассказала об эмоциях после победы сборной Дании в матче с Россией на Евро

17:33
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Сесили Шмейхель, сестра вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля, поделилась эмоциями после победы команды над Россией (4:1) в заключительном матче группового этапа Евро-2020.

«Это было так нервно. Каждый раз, когда мяч приближался к Касперу, начинала молиться, чтобы все сложилось хорошо. Я была полностью опустошена, когда вернулась домой, потому что мое тело было сильно напряжено. У меня все болело», — приводит слова девушки BT.

Дания заняла второе место и вышла в плей-офф чемпионата Европы, где сыграет с Уэльсом. Российская сборная заняла последнее место в группе B и покинула турнир.

Дополнительная информация:

https://www.bt.dk/em/cecilie-schmeichels-vanvittige-aften-jeg-havde-ondt-i-hele-kroppen

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