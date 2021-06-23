Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев прокомментировал ошибку полузащитника Романа Зобнина в матче национальной команды против Дании (1:4) на Евро-2020.

«Ему сейчас нужна поддержка близких, адекватных людей, которые понимают в футболе. После моего матча с Португалией, который мы проиграли 1:7, тоже писали, что Малафеев закончит карьеру. Да, была критика, хейт, да и до сих пор некоторые вспоминают. Но для меня это был определенный опыт. Пусть и Роман воспримет эту ситуацию так же. Потому что игрокам сборной России в целом не хватило опыта выступления на высоком уровне. У нас им могут похвастаться четыре-пять человек. Поэтому Зобнину нужно просто пройти этот период и двигаться дальше и уж точно не заканчивать карьеру. Кто не ошибается?» — приводит слова Малафеева RT.

21 июня на 59-й минуте матча против Дании Зобнин вывел форварда Юссуфа Поульсена на пустые ворота, пытаясь отдать пас вратарю Матвею Сафонову. После гола Поульсена счет стал 0:2 в пользу датчан.

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.