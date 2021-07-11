Народный артист России Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от финального матча Евро-2020 по футболу между сборными Италии и Англии.

«Буду болеть за итальянцев. Победа Англии из-за пенальти была не совсем справедливой. Надеюсь, что удача будет на моей стороне. Хотя я в самом начале турнира ставил на англичан. Я, конечно, не ошибся, но итальянцы должны сегодня победить», — сказал Боярский «СЭ».

В полуфинале чемпионата Европы итальянцы в серии пенальти оказались сильнее Испании (1:1, 4:2 — по пен.), а англичане в дополнительное время выиграли у Дании (2:1).

Финал Евро-2020 между Англией и Италией пройдет сегодня, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Италия — Англия.