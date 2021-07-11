Италия — Англия: прогноз Михаила Боярского на финал Евро-2020 11 июля
Народный артист России Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от финального матча Евро-2020 по футболу между сборными Италии и Англии.
«Буду болеть за итальянцев. Победа Англии из-за пенальти была не совсем справедливой. Надеюсь, что удача будет на моей стороне. Хотя я в самом начале турнира ставил на англичан. Я, конечно, не ошибся, но итальянцы должны сегодня победить», — сказал Боярский «СЭ».
В полуфинале чемпионата Европы итальянцы в серии пенальти оказались сильнее Испании (1:1, 4:2 — по пен.), а англичане в дополнительное время выиграли у Дании (2:1).
Финал Евро-2020 между Англией и Италией пройдет сегодня, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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