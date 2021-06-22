Сборную России в Москве встретил отряд ОМОНа, несколько полицейских машин и ни одного болельщика. Видео

Российские футболисты покинули аэропорт Шереметьево и направились на командном автобусе на базу в Новогорск после вылета с чемпионата Европы-2020.

Аэропорт команда покинула не через общий зеленый коридор, а VIP-зал. Ее встречали шесть журналистов и ни одного болельщика. Автобус охраняли пять полицейских машин и микроавтобус Росгвардии. Сотрудники ОМОНа не подпускали журналистов близко к игрокам.

5 полицейских машин и 1 микроавтобус Росгвардии охраняют сборную России после прил?та (вернее, вылета) с Евро-2020. Интересно, от кого? pic.twitter.com/mlbuqEt6Lz — Lublineс93 (@Lublinec931) June 22, 2021

Сборная России минувшим вечером уступила в матче Евро-2020 Дании (1:4) и завершила выступление на турнире.