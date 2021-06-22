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Сборную России в Москве встретил отряд ОМОНа, несколько полицейских машин и ни одного болельщика. Видео

06:08
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Российские футболисты покинули аэропорт Шереметьево и направились на командном автобусе на базу в Новогорск после вылета с чемпионата Европы-2020.

Аэропорт команда покинула не через общий зеленый коридор, а VIP-зал. Ее встречали шесть журналистов и ни одного болельщика. Автобус охраняли пять полицейских машин и микроавтобус Росгвардии. Сотрудники ОМОНа не подпускали журналистов близко к игрокам.

Сборная России минувшим вечером уступила в матче Евро-2020 Дании (1:4) и завершила выступление на турнире.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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