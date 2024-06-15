Черышев — о победе Испании над Хорватией: «Не ожидал такого результата»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал «СЭ» победу сборной Испании над Хорватией (3:0) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

«Не ожидал такого результата. Сборная Испании очень сильно омолодилась. У них много перспективных футболистов. Это Уильямс, Ольмо, Педри. Сегодня великолепно себя показали Мората, Родри и Карвахаль, который забил хороший гол. Но они обыграли команду, которая на протяжении долгого времени наводила шорох на чемпионатах мира и Европы. Большое количество ветеранов говорит о том, что команда наелась и должна обновляться. Я был очень удивлен, что Хорватия больше находилась с мячом. Обычно Испания больше им владеет. Но сегодня Испания сыграла грамотно на контратаках и использовала свои моменты», — сказал Черышев «СЭ».

Сборная Испании набрала 3 очка и возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место. В другом матче этого квартета сборная Италии сыграет с Албанией. Начало — в 22.00 по московскому времени.