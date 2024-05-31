Сборная Албании на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Албания попала в группу Евро-2024 к Испании, Хорватии и Италии

Два футболиста РПЛ сыграют за Албанию в группе смерти.

Рейтинг сборной и клубов Албании

В рейтинге стран УЕФА (на 27 мая 2024 года) сборная Албании занимает 47-е место.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) албанцы располагаются на 66-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Албанская суперлига — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1930 года. Турнир проходит в четыре круга: команды играют с каждым соперником по четыре раза (по два дома и на выезде).

Первые четыре клуба попадают в плей-офф, в котором разыгрывают чемпионство, две последние команды вылетают во второй дивизион, а восьмое место борется в плей-офф с представителем низшей лиги за право остаться в элите.

Самым титулованным клубом в истории Албании является «Тирана» — она выигрывала чемпионат 26 раз. В сезоне-2023/24 первое место заняла «Эгнатия».

В топ-250 клубного рейтинга УЕФА (на 27 мая 2024 года) находятся две албанские команды — «Партизани» (215-я строчка) и «Лячи» (245-я).

История выступлений Албании на Евро

Албания играла на чемпионате Европы лишь один раз — в 2016 году. Тогда команда Джованни Де Бьязи заняла третье место в группе: проиграла Швейцарии (0:1) и Франции (0:2), одержала победу над Румынией (1:0).

Единственный мяч в составе национальной сборной забил Армандо Садику.

Силвиньо. Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Албании

Албанскую команду с января 2023 года возглавляет 62-летний бразилец Силвиньо. До назначения в сборную он работал ассистентом в различных бразильских клубах, а также в миланском «Интере». Кроме того, он тренировал олимпийскую сборную Бразилии, «Лион» и «Коринтианс».

Как Албания выступила в отборочном турнире Евро

В группе Е албанцы заняли первое место, опередив Чехию по дополнительным показателям. В восьми матчах команда Силвиньо одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Албания отправила в ворота соперников 12 мячей, пропустив четырежды. В отборе албанцы одержали самую крупную победу над Чехией — 3:0.

Лучшими бомбардирами команды на групповом этапе стали Ясир Асани и Недим Байрами, забившие по три гола.

Состав и главные звезды сборной Албании

27 мая пресс-служба команды опубликовала окончательную заявку на чемпионат Европы. В список попали два игрока из РПЛ — защитник «Локомотива» Марио Митай и форвард «Рубина» Мирлинд Даку.

Вратари: Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»), Симон Симони («Айнтрахт»), Томас Стракоша («Брентфорд»).

Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети («ЧФР»), Иван Бальиу («Райо Вальекано»), Берат Джимсити («Аталанта»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбулла («Сассуоло»), Энеа Михай («Фамаликан»), Марио Митай («Локомотив»).

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер»), Кристьян Асллани («Интер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Медон Бериша («Лечче»), Клаус Гьясула («Дармштадт»), Казим Лячи («Спарта»), Эрнест Мучи («Бештикташ»), Юльбер Рамадани («Лечче»).

Нападающие: Ясир Асани («Кванджу»), Армандо Бройя («Фулхэм»), Мирлинд Даку («Рубин»), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб), Рэй Манай («Сивасспор»), Таулант Шефери («Бани Яс»).

Главные звезды сборной Албании:

Берат Джимсити — капитан национальной команды и ключевой игрок обороны Гасперини в «Аталанте». Относится к тому типу футболистов, на которых редко обращают внимание. Его главное качество — надежность.

Эльсеид Хюсай — живая легенда албанского футбола. За его плечами около 300 матчей в чемпионате Италии и более 80 игр за сборную.

Ясир Асани — один из немногих албанцев, выступающих в Азии. Техничный и быстрый полузащитник, обладающий поставленным ударом. Лучший бомбардир команды в отборе (5+1 в 8 играх).

Фото Getty Images

С кем Албания сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге албанцы попали в группу B к Испании, Хорватии и Италии.

Расписание матчей в группе

15 июня, суббота

Албания — Италия (Дортмунд, 22.00 — здесь и далее московское время)

19 июня, среда

Албания — Хорватия (Гамбург, 16.00)

24 июня, понедельник

Албания — Испания (Дюссельдорф, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Албании встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша), E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина) или F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).

Если албанцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в квартете А.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Албания сыграет с кем-то из победителей квартетов F или E.

Фото Getty Images

Как Албания выступит на Евро 2024: прогноз

Албанцы — главные неудачники жеребьевки Евро. Судьба уготовила им группу смерти с Испанией, Хорватией и Италией. Трудно будет что-то противопоставить соперникам, которые в разы превосходят в классе. Однако команда Силвиньо приедет в Германию сверхмотивированной и будет настраиваться на каждого гранда по принципу «Все или ничего».

У «Орлов» нет ярких звезд, но есть выступающий в серии А костяк, который прекрасно друг друга знает. Если бы не такие топы в квартете, Албанию смело можно было бы назвать темной лошадкой чемпионата Европы.

К сожалению для нейтральных болельщиков, эта команда вряд ли сможет преподнести сюрприз. Так считают и букмекеры, которые дают заоблачный коэффициент на победу албанцев.

Коэффициент букмекеров на выход из группы — 4.30, на победу в турнире — 500.0.

Прогноз: четвертое место в группе.