Группа B Евро-2024: последний танец Модрича, очередная битва Италии и Испании, скромная Албания

«Группа смерти», в которой действующий чемпион не выглядит фаворитом.

Испания: вернуть славные 2010-е

«Красная фурия» без каких-либо проблем вышла на турнир в Германию. В отборе команда Луиса де ла Фуэнте одержала семь побед и потерпела одно поражение, оставив за бортом Норвегию с Холанном и Эдегором.

Конечно, испанцам хочется вернуть те времена, когда им не было равных ни на чемпионате мира, ни на чемпионатах Европы (с 2008-го по 2012-й), но это давно в прошлом. Сейчас у них не такой звездный состав.

Выделяются Родри, Карвахаль, Гримальдо и суперталантливый Ямаль. Педри находится не в лучших кондициях из-за постоянных травм, а Гави лечит «кресты». Вызов Ляпорта из Саудовской Аравии — явно не от хорошей жизни, а пара нападающих Мората — Хоселу не внушает оптимизма.

Тем не менее Испания — главный фаворит в группе. Что интересно, испанцы регулярно пересекаются с итальянцами на Евро с 2008 года, но в последних двух розыгрышах им приходилось выявлять сильнейшего в плей-офф. На Евро-2020 команда Роберто Манчини выбила соперника в полуфинале, а на Евро-2016 «Скуадра адзурра» одержала победу в 1/8 финала.

Ламин Ямаль. Фото AFP

Состав сборной Испании

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес (оба — «Реал» Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Даниэль Вивиан («Атлетик»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри, Фермин Лопес (оба — «Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Ойярсабаль («Реал Сосьедад»), Хоселу («Реал» Мадрид), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид), Айосе Перес («Бетис»).

Как играет сборная Испании

Схема 4-3-3 иногда трансформируется в 4-4-2 или в 4-3-2-1. Это все та же Испания, которая любит душить соперника владением. Возможно, стиль де ла Фунте чуть прагматичнее, чем до этого работавшего со сборной Луиса Энрике.

Ключевая фигура здесь Родри, который дирижирует игрой команды. По степени влияния на игру его можно сравнить с праймовым Бускетсом.

Три причины болеть за сборную Испании:

— хочется вернуть 2010-е;

— Ямаль должен зажечь на этом турнире;

— 38-летний Хесус Навас все еще в сборной!

Лука Модрич. Фото Reuters

Хорватия: последний танец Модрича

«Шашечные» пробились на Евро со второго места из не самой сильной по именам группы (Турция, Уэльс, Армения и Латвия). У хорватов явно затянулась смена поколений: Модричу уже 38, Брозовичу — 31, Перишичу — 35, а Ковачичу в мае пошел четвертый десяток. Новые таланты на подходе, но пока еще не готовы сменить более именитых партнеров.

Главная проблема сборной — отсутствие забивного центрфорварда после ухода Манджукича. Крамарич обычно играет в оттяжке или ближе к флангу, а Петкович и Будимир — столбы, заточенные в основном на подыгрыш. Впрочем, на ЧМ-2022 от этих же хорватов не ждали ничего сверхъестественного, но они взяли бронзу.

Какие перспективы у Хорватии на Евро? Учитывая регламент, как минимум с третьего места команда Златко Далича должна выходить в плей-офф. Для этого нужно обыграть Албанию и взять хоть какие-то очки в матчах с Испанией или Италией. За всю историю противостояний хорваты ни разу не проигрывали «Скуадре адзурре». Посмотрим, прервется ли серия в этот раз.

Состав сборной Хорватии

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Недилько Лабрович («Риека»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса, Йосип Шутало (оба — «Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Майер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб).

Нападающие: Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Риека»).

Как играет сборная Хорватии

В совершенно разный футбол. Эта версия Хорватии может как припарковать автобус, так и понестись вперед, разыгрывая треугольники в центре поля. Обычно Далич играет по схеме 4-3-3, но иногда он двигает Модрича ближе к линии нападения и переходит на 4-2-3-1.

Три причины болеть за сборную Хорватии:

— Лука Модрич!

— Вы за хорватов с 2007-го, когда они помогли России выйти на Евро;

— красивая «шашечная» форма.

Джанлука Скамакка. Фото Reuters

Италия: попытка защитить титул

Попадание итальянцев на Евро было под угрозой, но команда запрыгнула в один из последних вагонов благодаря ничьей с Украиной в последнем туре отбора. Задача выполнена, но вопросов и недовольства было много.

После ухода Роберто Манчини Лучано Спаллетти принялся менять не только стиль игры, но и состав: не вызваны Иммобиле и Локателли, ушли Кьеллини и Бонуччи. Сейчас в команде есть перспективная молодежь, Доннарумма, постаревшие Жоржиньо и Ди Лоренцо, сыгранная четверка из «Интера» (Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла). Кьеза все так же занимает место на фланге атаки, но пребывает не в самой лучшей форме. В роли основного центрфорварда — Скамакка, проведший добротный сезон в «Аталанте».

Спаллетти будет очень сложно повторить успех Манчини на Евро-2020, но многое будет зависеть от уровня соперников по плей-офф. Итальянцы даже не рассматривают вариант, при котором они могут не выйти из группы.

Состав сборной Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Андреа Камбьясо, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»).

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Как играет сборная Италии

Три центральных защитника и любовь к контролю мяча. Спаллетти делает упор на физику. Кстати, после завершения отборочного цикла экс-тренер «Зенита» обещал тактические эксперименты.

Барелла — мотор сборной Италии и важнейшая фигура в центре поля. Он буквально везде и не только разрушает атаки соперника, но и помогает в построении игры своей команды впереди.

Три причины болеть за сборную Италии:

— вы болельщик «Зенита» и обожаете Спаллетти;

— эта команда поет гимн громче всех;

— любовь к пицце и спагетти.

Мирлинд Даку. Фото Global Look Press

Албания: не такие уж и мальчики для битья

«Орлы» во второй раз в своей истории выступят на континентальном первенстве. Первый заход выдался не самым удачным — третье место в группе на Евро-2016 и невыход в плей-офф.

Сейчас все складывается так, что албанцы вновь не пройдут дальше группового этапа. Из «группы смерти» им будет выбраться крайне непросто, почти невозможно, но не нужно списывать их со счетов раньше времени.

Команда Силвиньо великолепно провела отборочный цикл, выйдя с первого места из группы с Чехией и Польшей. Уже не мальчики для битья, согласитесь.

Больших звезд в сборной Албании нет, но полно пахарей, трудяг и работяг. Называйте, как хотите. Кого здесь можно выделить? Полузащитники из серии А Байрами и Асллани, лидер обороны «Аталанты» Джимсити, форвард «Челси» Бройя и ветеран «Лацио» Хюсай. Внимание российских болельщиков также привлекут Митай из «Локомотива» и лучший бомбардир «Рубина» Даку.

Нынешняя Албания — сплав молодости и опыта без вычурной роскоши. В такой группе, конечно, у нее статус аутсайдера. Но в отдельно взятом матче «орлы» могут зацепиться за очки.

Состав сборной Албании

Вратари: Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»), Томас Стракоша («Брентфорд»).

Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети (ЧФР), Иван Балиу («Райо Вальекано»), Берат Джимсити («Аталанта»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбула («Сассуоло»), Энеа Михай («Фамаликан»), Марио Митай («Локомотив»).

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер»), Кристьян Асслани («Интер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Медон Бериша («Лечче»), Клаус Гьясула («Дармштадт»), Кязим Лячи («Спарта» Прага), Эрнест Мучи («Бешикташ»), Ульбер Рамадани («Лечче»).

Нападающие: Ясир Асани («Кванчжу»), Армандо Бройя («Челси»), Мирлинд Даку («Рубин»), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб), Рей Манай («Сивасспор»), Таулант Шефери («Бани Яс»).

Как играет сборная Албании

Чаще всего используют две схемы — 4-2-3-1 и 4-1-4-1 со столбом впереди. Играют низким блоком на контратаках. Достаточно примитивный футбол: пройти по флангу, навесить, пробить. Но против заведомо сильных команд такая тактика может сработать.

Главный креативщик албанской сборной — полузащитник «Интера» Асслани. У Силвиньо он выполняет скорее оборонительные функции, а также здорово помогает в розыгрыше.

Три причины болеть за сборную Албании:

— явный аутсайдер в группе, за таких всегда приятно болеть;

— частичка РПЛ: Митай и Даку;

— вы помните игру Силвиньо в 2000-х.