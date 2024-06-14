Сборная Италии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Итальянцы попали в «группу смерти» к Испании, Хорватии и Албании

Приведет ли Лучано Спаллетти команду ко второй победе на Евро подряд?

Рейтинг сборной и клубов Италии

Италия занимает второе место в рейтинге стран УЕФА (от 14 июня 2024 года), пропустив вперед Англию. Топ-5 дополняют Испания, Германия и Франция.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) итальянцы располагаются на девятой строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира. Топ-5 дополняют Бельгия, Англия, Бразилия.

Главный итальянский чемпионат — серия A, проводится с 1898 года. 20 профессиональных команд борются за титул чемпиона страны по круговой системе (38 туров). Команды, занявшие 18, 19 и 20-е места, вылетают в серию B.

Самый титулованный клуб в истории Италии — «Ювентус», туринцы выигрывали чемпионат 36 раз. Чемпион-2023/24 — «Интер».

В топ-20 клубного рейтинга УЕФА находятся пять итальянских клубов: «Рома» (6-е место), «Интер» (7), «Аталанта» (17), «Наполи» (18), «Ювентус» (19).

История выступлений Италии на Евро

Италия играла в финальном турнире чемпионата Европы 10 раз, предстоящий турнир станет 11-м. На счету «Скуадры адзурры» два титула континентального первенства (1968, 2020). Также команда дважды занимала второе место (2000, 2012).

Рекордсменом сборной Италии по числу сыгранных матчей на Евро является Леонардо Бонуччи — 18. Он был в заявке команды на трех турнирах (2012, 2016, 2020). Следом за ним идут Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини (оба — по 17).

Лучшие бомбардиры Италии на чемпионатах Европы — Антонио Кассано и Марио Балотелли (по 3 гола).

Кто возглавлял сборную Италии на Евро

Ферруччо Валькареджи привел Италию к победе на домашнем Евро-1968, а Роберто Манчини взял золото прошлого чемпионата Европы летом 2021 года (финальный турнир ЧЕ-2020 был отложен на год из-за пандемии).

Главный тренер сборной Италии

Итальянскую сборную на чемпионат Европы в Германию вывел 65-летний Лучано Спаллетти, хорошо знакомый российским болельщикам. Он заступил на пост главного тренера в августе 2023 года.

Спаллетти выигрывал серию С и серию В с «Эмполи», дважды поднимал над головой Кубок Италии с «Ромой», два раза побеждал в РПЛ с «Зенитом», а в сезоне-2022/23 привел «Наполи» к чемпионству впервые за 33 года.

Лучано Спаллетти. Фото AFP

Как Италия выступила в отборочном турнире Евро

В группе С итальянцы заняли второе место (первые — англичане), опередив Украину по дополнительным показателям. В восьми матчах «Лазурные» одержали четыре победы, два раза проиграли и дважды сыграли вничью при разности мячей +7 (16 голов забито, 9 — пропущено).

Лучшим бомбардиром итальянцев в отборочном турнире стал Давиде Фраттези, отметившийся тремя мячами.

Состав и главные звезды сборной Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», Англия).

Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Андреа Камбьясо, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»).

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал», Англия).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Главные звезды сборной Италии

Николо Барелла — один из ярчайших полузащитников Европы (по версии Фабио Капелло). Футболист, без которого сложно представить нынешнюю сборную Италии.

Джанлуиджи Доннарумма — лучший игрок Евро-2020 и безальтернативный первый номер команды. В отборе сыграл все восемь матчей от начала до конца.

Федерико Кьеза — главная надежда «Скуадры адзурры» в атаке. Провел не самый яркий сезон в «Ювентусе», но точно принесет много пользы своей сборной в Германии.

С кем Италия сыграет на Евро

Действующие чемпионы Европы попали в квартет B к Испании, Хорватии и Албании.

Расписание матчей в группе

15 июня, суббота

Италия — Албания (Дортмунд, 22.00 — здесь и далее по московскому времени)

20 июня, четверг

Италия — Испания (Гельзенкирхен, 22.00)

24 июня, понедельник

Италия — Хорватия (Лейпциг, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Италии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша), E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина) или F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).

Если итальянцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в квартете А.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Италия сыграет с кем-то из победителей квартетов F или E.

Федерико Кьеза. Фото Global Look Press

Как Италия выступит на Евро-2024: прогноз

После триумфа на ЧЕ-2020 итальянской команде пророчили светлое будущее. Однако она получила сразу несколько болезненных щелчков по носу: во второй раз подряд пролетела мимо чемпионата мира, проиграла Аргентине (0:3) в Финалиссиме — матче чемпионов Европы и Южной Америки, а затем уступила Испании (1:2) в 1/2 финала Лиги наций.

Спасать положение после ухода Манчини вызвали Спаллетти, который провел триумфальный сезон в «Наполи» и покинул клуб после завоевания скудетто.

Новый тренер с трудом вывел команду на чемпионат Европы в Германию, сыграв в последнем туре вничью с Украиной (0:0). В финальном турнире Лучано намерен показать силу команды. Он даже запретил игрокам рубиться в PlayStation.

Трудности начнутся сразу с первых матчей. Итальянцам нужно обязательно брать три очка в матче с опасными албанцами. Далее будут важнейшие игры с испанцами и хорватами, которые решат расклад в этой «группе смерти».

Сможет ли Спаллетти сотворить тактическое чудо и чем-то удивить? Как проявят себя лидеры — Доннарумма, Барелла и Кьеза? В успех нынешней сборной Италии верится с трудом. По мнению букмекеров, «Лазурные» не входят даже в топ-5 претендентов на победу.

Коэффициент букмекеров на выход из группы — 1.50, на победу в турнире — 18.00.

Прогноз: выход из группы и вылет в 1/4 финала.