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Сегодня, 09:45

Испания — теневой фаворит Евро. Есть 16-летняя суперзвезда, опытные ветераны и отлаженная система

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Ламин Ямаль, Луис де ла Фуэнте, Дани Карвахаль.
Фото «СЭ»
Попытаются вернуть лучшие времена.

Сборная Испании заработала себе славу сильнейшей в мире после трех подряд побед на крупных турнирах — Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012. Но с тех пор «красная фурия» сдулась — на мундиалях не добиралась дальше стадии 1/8, на Евро — 1/8 и полуфинал. Печальная участь для такой большой футбольной страны. Но, кажется, все постепенно возвращается на свои места.

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Состав сборной Испании на Евро

7 июня тренерский штаб под руковдством Луиса де ла Фуэнте объявил окончательный состав сборной Испании на Евро — в списке 26 футболистов.

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал» Англия), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср» Саудовская Аравия), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), , Алехандро Гримальдо («Байер» Германия), Начо Фернандес («Реал»), Марк Кукурелья («Челси» Англия).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити» Англия), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ» Франция), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг» Германия), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон» Англия), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид), Ферран Торрес («Барселона»), Айосе Перес («Бетис»).

В список попали практически все сильнейшие испанцы — разбрасываться футболистами де ла Фуэнте не стал. Проблема только одна — Гави. Полузащитник «Барселоны» порвал «кресты» еще в ноябре 2023-го и с тех пор восстанавливается от травмы. Какая-то надежда на то, что он успеет оправиться к Евро, была. Но не так давно стало известно, что Гави вернется на поле примерно в ноябре, через год паузы.

Полузащитник сборной Испании Гави.
Фото Global Look Press

Главная звезда сборной Испании на Евро

Рекордсмен, вундеркинд, надежда Испании — Ламин Ямаль. 16-летний вингер везет на Евро не только свой огромный талант, но и домашнее задание, потому что еще учится в школе. Это очень умиляет болельщиков — но соперникам нужно быть настороже.

Несмотря на юный возраст, забивать Ламин умеет и делает это достаточно часто, чтобы перекрывать всевозможные рекорды. Самый молодой автор гола в истории сборной Испании, чемпионата Испании, Суперкубка Испании, самый молодой футболист в истории эль-класико, самый молодой автор ассиста в истории Лиги чемпионов, ну и далее по списку — у Ламина под дюжину достижений.

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В функциональном плане Ямаль — не спасение для сборной Испании, забивать и созидать основную часть времени придется другим людям. Но в плане звездности, конечно, мало кто сравнится с вундеркиндом — следить в сборной Испании все будут именно за ним.

Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Слабое место сборной Испании

Луис де ла Фуэнте однозначно не согласится с этим утверждением, но слабое место сборной Испании традиционное из года в год — форвард Альваро Мората. Испанские болельщики терпеть не могут футболиста, считая, что он не умеет забивать. Это большая проблема для Мораты уже много лет, в первую очередь психологическая.

Неуверенность вселяет и весна, которую провел Альваро. С середины марта на счету форварда ни одного полного матча в составе «Атлетико» или сборной Испании, два гола во всех турнирах, а плюсом еще и защемление лицевого нерва. Мората переживал за место на Евро, но в итоге поехал.

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Вот только много ли от него в такой форме там будет толку? А ведь тренер еще назначил его капитаном. Короче говоря, с психологической точки зрения к испанцам будут вопросы — как и к центру их нападения.

Альваро Мората.
Фото Global Look Press

Соперники по группе

У Испании сложнейшая группа, пожалуй, одна из самых тяжелых на всем Евро. В квартете В расположились актуальные чемпионы итальянцы и гроза топов Хорватия. Ну и Албания, которой с такими соседями совсем не позавидуешь.

Выход из такого квартета уже будет хорошим достижением. Получив такой опыт, команда де ла Фуэнте сможет претендовать на многое, в том числе и на победу в турнире. По сути, испанцы окунутся в плей-офф уже с первых матчей.

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И они к этому готовы. «Мы здесь, чтобы побеждать. В последний раз мы уступили в полуфинале, до этого — в 1/8 финала. Мы добились больших успехов. Выиграть Евро сложно, но у нас отличная команда, и мы попали в фантастическую группу. Мы знаем, что столкнемся с некоторыми трудностями, знаем, что будет непросто, но мы к этому готовы», — сказал капитан испанцев Альваро Мората.

Главное, чтобы он сам в это верил.

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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