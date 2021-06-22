Сборная России поблагодарила за поддержку после вылета с Евро
01:01
Сборная России в Twitter поблагодарила за поддержку после вылета с Евро-2020. Команда уступила Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа и заняла четвертое место в группе В.
«Спасибо за поддержку, Россия», — говорится в посте.
Бельгия заняла первое место в группе, выиграв все три матча и набрав девять очков. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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