Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сборная России поблагодарила за поддержку после вылета с Евро

01:01
Теги:

Сборная России в Twitter поблагодарила за поддержку после вылета с Евро-2020. Команда уступила Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа и заняла четвертое место в группе В.

«Спасибо за поддержку, Россия», — говорится в посте.

Бельгия заняла первое место в группе, выиграв все три матча и набрав девять очков. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье.

Россия — Дания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чудовищная ошибка Зобнина, после которой начался разгром России в Дании
Коваленко и Коноплянка не сыграют за сборную Украины
Евро-2020: итоговая таблица группы России
Экс-защитник сборной Дании назвал точный счет матча с Россией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи