Черчесов извинился перед болельщиками сборной России за поражение от Дании

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков, которые поддержали команду на стадионе в Копенгагене в матче Евро-2020 с Данией (1:4) и принес им извинения.

— Каково было играть без болельщиков? И что скажете тем, кто все-таки приехал?

— Атмосфера была очень хорошая, футбольная. Понятно, что болели против нас, но это не имеет разницы, играть в такой обстановке всегда приятно. Большой поклон тем, кто все-таки добрался. Некоторые сидели за нами, и у нас даже был диалог, я их руками подбадривал.

Мы извиняемся перед теми нашими болельщиками, кто здесь был, они большие молодцы. Понятно, что фэйр-плей в какой-то мере был нарушен, но пандемийная ситуация везде разная, и это надо принять. Никаких проблем с датчанами у нас в этом плане не было. Никаких оправданий в этом плане у нас быть не может. Мы сделали максимум того, что могли. Но так сложилось, — сказал Черчесов.

Артем Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.