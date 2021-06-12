Сборная Италии установила рекорд всех времен
Сборная Италии разгромила Турцию (3:0) в матче открытия Евро-2020 и стала первой командой в истории футбола, которой удалось одержать девять сухих побед подряд в международных встречах.
Команда Роберто Манчини не пропускает почти десять часов — а именно 875 минут — с октября 2020 года, когда ворота Джанлуиджи Доннаруммы поразил голландец Донни ван де Бек.
Без поражений итальянцы обходятся уже почти три года. Последняя неудача «Скуадры Адзурры» случилась 28 матчей назад — в матче с португальцами в октябре 2018 года.
Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах
|
Дата
|
Город
|
Турнир
|
Матч
|
Вратари (минуты)
|
04.09.2020
|
Флоренция
|
ЛН
|
Босния — 1:1
|
Доннарумма (90)
|
07.09.2020
|
Амстердам
|
ЛН
|
Голландия — 1:0
|
Доннарумма (90)
|
07.10.2020
|
Флоренция
|
ТМ
|
Молдавия — 6:0
|
Сиригу (67), Краньо (23)
|
11.10.2020
|
Гданьск
|
ЛН
|
Польша — 0:0
|
Доннарумма (90)
|
14.10.2020
|
Бергамо
|
ЛН
|
Голландия — 1:1
|
Доннарумма (90)
|
11.11.2020
|
Флоренция
|
ТМ
|
Эстония — 4:0
|
Сиригу (90)
|
15.11.2020
|
Реджо-Эмилия
|
ЛН
|
Польша — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
18.11.2020
|
Сараево
|
ЛН
|
Босния — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
25.03.2021
|
Парма
|
ОЧМ
|
Сев.Ирландия — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
28.03.2021
|
София
|
ОЧМ
|
Болгария — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
31.03.2021
|
Вильнюс
|
ОЧМ
|
Литва — 2:0
|
Доннарумма (90)
|
28.05.2021
|
Кальяри
|
ТМ
|
Сан-Марино — 7:0
|
Краньо (63), Мерет (27)
|
04.06.2021
|
Болонья
|
ТМ
|
Чехия — 4:0
|
Доннарумма (90)
|
11.06.2021
|
Рим
|
ЧЕ
|
Турция — 3:0
|
Доннарумма (90)
Итого: +10=3-0, мячи 34-2.
В противостоянии с Турцией итальянцы одержали восемь побед при трех ничьих и ни разу не уступили. При этом в Риме прервалась серия из пяти матчей, в которых турки огорчали итальянских вратарей.
В официальных встречах Италия и вовсе набрала 16 очков, пропустив всего один мяча — от Окана Бурука в игре первого тура Евро-2000.
(Кирилл Бурдаков)
Матчи сборных Италии и Турции
|
Дата
|
Город
|
Турнир
|
Счет
|
Голы
|
02.12.1962
|
Болонья
|
ОЧЕ
|
6:0
|
Орландо-4, Ривера-2
|
27.03.1963
|
Стамбул
|
ОЧЕ
|
1:0
|
Сормани
|
13.01.1973
|
Неаполь
|
ОЧМ
|
0:0
|
-
|
25.02.1973
|
Стамбул
|
ОЧМ
|
1:0
|
Анастази
|
23.09.1978
|
Флоренция
|
ТМ
|
1:0
|
Грациани
|
03.03.1984
|
Стамбул
|
ТМ
|
2:1
|
Альтобелли, Карбини — Ильяс Тюфекджи
|
21.12.1994
|
Пескара
|
ТМ
|
3:1
|
Криппа, Ломбардо, Аполлони — Кафказ
|
11.06.2000
|
Арнем
|
ЧЕ
|
2:1
|
Конте, Ф.Индзаги — Окан Бурук
|
20.11.2002
|
Пескара
|
ТМ
|
1:1
|
Вьери — Эмре Белезоглу
|
15.11.2006
|
Бергамо
|
ТМ
|
1:1
|
Ди Натале — Матерацци, в свои ворота
|
12.06.2021
|
Рим
|
ЧЕ
|
3:0
|
Мерих Демирал, в свои ворота, Иммобиле, Инсинье
Итого: +8=3-0, мячи 21-5.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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