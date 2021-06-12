Сборная Италии установила рекорд всех времен

Сборная Италии разгромила Турцию (3:0) в матче открытия Евро-2020 и стала первой командой в истории футбола, которой удалось одержать девять сухих побед подряд в международных встречах.

Команда Роберто Манчини не пропускает почти десять часов — а именно 875 минут — с октября 2020 года, когда ворота Джанлуиджи Доннаруммы поразил голландец Донни ван де Бек.

Без поражений итальянцы обходятся уже почти три года. Последняя неудача «Скуадры Адзурры» случилась 28 матчей назад — в матче с португальцами в октябре 2018 года.

Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах

Дата Город Турнир Матч Вратари (минуты) 04.09.2020 Флоренция ЛН Босния — 1:1 Доннарумма (90) 07.09.2020 Амстердам ЛН Голландия — 1:0 Доннарумма (90) 07.10.2020 Флоренция ТМ Молдавия — 6:0 Сиригу (67), Краньо (23) 11.10.2020 Гданьск ЛН Польша — 0:0 Доннарумма (90) 14.10.2020 Бергамо ЛН Голландия — 1:1 Доннарумма (90) 11.11.2020 Флоренция ТМ Эстония — 4:0 Сиригу (90) 15.11.2020 Реджо-Эмилия ЛН Польша — 2:0 Доннарумма (90) 18.11.2020 Сараево ЛН Босния — 2:0 Доннарумма (90) 25.03.2021 Парма ОЧМ Сев.Ирландия — 2:0 Доннарумма (90) 28.03.2021 София ОЧМ Болгария — 2:0 Доннарумма (90) 31.03.2021 Вильнюс ОЧМ Литва — 2:0 Доннарумма (90) 28.05.2021 Кальяри ТМ Сан-Марино — 7:0 Краньо (63), Мерет (27) 04.06.2021 Болонья ТМ Чехия — 4:0 Доннарумма (90) 11.06.2021 Рим ЧЕ Турция — 3:0 Доннарумма (90)

Итого: +10=3-0, мячи 34-2.

В противостоянии с Турцией итальянцы одержали восемь побед при трех ничьих и ни разу не уступили. При этом в Риме прервалась серия из пяти матчей, в которых турки огорчали итальянских вратарей.

В официальных встречах Италия и вовсе набрала 16 очков, пропустив всего один мяча — от Окана Бурука в игре первого тура Евро-2000.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи сборных Италии и Турции

Дата Город Турнир Счет Голы 02.12.1962 Болонья ОЧЕ 6:0 Орландо-4, Ривера-2 27.03.1963 Стамбул ОЧЕ 1:0 Сормани 13.01.1973 Неаполь ОЧМ 0:0 - 25.02.1973 Стамбул ОЧМ 1:0 Анастази 23.09.1978 Флоренция ТМ 1:0 Грациани 03.03.1984 Стамбул ТМ 2:1 Альтобелли, Карбини — Ильяс Тюфекджи 21.12.1994 Пескара ТМ 3:1 Криппа, Ломбардо, Аполлони — Кафказ 11.06.2000 Арнем ЧЕ 2:1 Конте, Ф.Индзаги — Окан Бурук 20.11.2002 Пескара ТМ 1:1 Вьери — Эмре Белезоглу 15.11.2006 Бергамо ТМ 1:1 Ди Натале — Матерацци, в свои ворота 12.06.2021 Рим ЧЕ 3:0 Мерих Демирал, в свои ворота, Иммобиле, Инсинье

Итого: +8=3-0, мячи 21-5.