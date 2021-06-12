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Сборная Италии установила рекорд всех времен

00:59
11 июня. Турция — Италия — 0:3. Фото AFP
11 июня. Турция — Италия — 0:3. Фото AFP
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Сборная Италии разгромила Турцию (3:0) в матче открытия Евро-2020 и стала первой командой в истории футбола, которой удалось одержать девять сухих побед подряд в международных встречах.

Команда Роберто Манчини не пропускает почти десять часов — а именно 875 минут — с октября 2020 года, когда ворота Джанлуиджи Доннаруммы поразил голландец Донни ван де Бек.

Без поражений итальянцы обходятся уже почти три года. Последняя неудача «Скуадры Адзурры» случилась 28 матчей назад — в матче с португальцами в октябре 2018 года.

Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах

Дата

Город

Турнир

Матч

Вратари (минуты)

04.09.2020

Флоренция

ЛН

Босния — 1:1

Доннарумма (90)

07.09.2020

Амстердам

ЛН

Голландия — 1:0

Доннарумма (90)

07.10.2020

Флоренция

ТМ

Молдавия — 6:0

Сиригу (67), Краньо (23)

11.10.2020

Гданьск

ЛН

Польша — 0:0

Доннарумма (90)

14.10.2020

Бергамо

ЛН

Голландия — 1:1

Доннарумма (90)

11.11.2020

Флоренция

ТМ

Эстония — 4:0

Сиригу (90)

15.11.2020

Реджо-Эмилия

ЛН

Польша — 2:0

Доннарумма (90)

18.11.2020

Сараево

ЛН

Босния — 2:0

Доннарумма (90)

25.03.2021

Парма

ОЧМ

Сев.Ирландия — 2:0

Доннарумма (90)

28.03.2021

София

ОЧМ

Болгария — 2:0

Доннарумма (90)

31.03.2021

Вильнюс

ОЧМ

Литва — 2:0

Доннарумма (90)

28.05.2021

Кальяри

ТМ

Сан-Марино — 7:0

Краньо (63), Мерет (27)

04.06.2021

Болонья

ТМ

Чехия — 4:0

Доннарумма (90)

11.06.2021

Рим

ЧЕ

Турция — 3:0

Доннарумма (90)

Итого: +10=3-0, мячи 34-2.

В противостоянии с Турцией итальянцы одержали восемь побед при трех ничьих и ни разу не уступили. При этом в Риме прервалась серия из пяти матчей, в которых турки огорчали итальянских вратарей.

В официальных встречах Италия и вовсе набрала 16 очков, пропустив всего один мяча — от Окана Бурука в игре первого тура Евро-2000.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи сборных Италии и Турции

Дата

Город

Турнир

Счет

Голы

02.12.1962

Болонья

ОЧЕ

6:0

Орландо-4, Ривера-2

27.03.1963

Стамбул

ОЧЕ

1:0

Сормани

13.01.1973

Неаполь

ОЧМ

0:0

-

25.02.1973

Стамбул

ОЧМ

1:0

Анастази

23.09.1978

Флоренция

ТМ

1:0

Грациани

03.03.1984

Стамбул

ТМ

2:1

Альтобелли, Карбини — Ильяс Тюфекджи

21.12.1994

Пескара

ТМ

3:1

Криппа, Ломбардо, Аполлони — Кафказ

11.06.2000

Арнем

ЧЕ

2:1

Конте, Ф.Индзаги — Окан Бурук

20.11.2002

Пескара

ТМ

1:1

Вьери — Эмре Белезоглу

15.11.2006

Бергамо

ТМ

1:1

Ди Натале — Матерацци, в свои ворота

12.06.2021

Рим

ЧЕ

3:0

Мерих Демирал, в свои ворота, Иммобиле, Инсинье

Итого: +8=3-0, мячи 21-5.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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