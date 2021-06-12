Манчини остался доволен игрой сборной Италии против Турции
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини остался доволен игрой команды в матче Евро-2020 против Турции (3:0). Это была стартовая встреча турнира.
«Мы сыграли хорошо. Поскольку это был первый матч, было непросто, тем более что противостояла нам хорошая команда. Болельщики нам помогли — важно было быстро продвигать мяч вперед», — приводит официальный сайт УЕФА слова Манчини.
В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024447--turkey-vs-italy/
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю