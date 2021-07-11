Саутгейт рассказал о состоянии Фодена перед финалом Евро-2020 против Италии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о состоянии полузащитника Фила Фодена перед финалом Евро-2020 против Италии.

«Как я уже сказал ранее, у него есть сомнения. Мы ехали в автобусе последние пару часов, так что медицинская бригада сообщит нам последнюю информацию позже. Он определенно в сомнениях. У него нет ничего серьезного, но вопрос лишь в том, удержит ли это его от конкретной игры», — приводит слова Саутгейта лфициальный сайт УЕФА.

Ранее стало известно, что Фоден получил небольшое повреждение и пропуск тренировки стал мерой предосторожности.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.