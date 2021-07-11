Саутгейт рассказал о состоянии Фодена перед финалом Евро-2020 против Италии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о состоянии полузащитника Фила Фодена перед финалом Евро-2020 против Италии.
«Как я уже сказал ранее, у него есть сомнения. Мы ехали в автобусе последние пару часов, так что медицинская бригада сообщит нам последнюю информацию позже. Он определенно в сомнениях. У него нет ничего серьезного, но вопрос лишь в том, удержит ли это его от конкретной игры», — приводит слова Саутгейта лфициальный сайт УЕФА.
Ранее стало известно, что Фоден получил небольшое повреждение и пропуск тренировки стал мерой предосторожности.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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