Фоден пропустил тренировку сборной Англии перед финалом Евро-2020
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден пропустил тренировку перед финалом Евро-2020, сообщает Sky Sports.
По информации СМИ, Фоден получил небольшое повреждение и пропуск тренировки стал мерой предосторожности. Отмечается, что остальные игроки команды тренировались без ограничений.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12016/12352886/phil-foden-england-forward-misses-training-as-a-precaution-ahead-of-euro-2020-final-with-italy
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