Филиппо Индзаги: «Желаю Иммобиле забить в финале Евро — это было бы вишенкой на торте»
Бывший форвард сборной Италии Филиппо Индзаги перед финалом Евро-2020 против Англии поделился мнением об игре Чиро Иммобиле.
«Я думаю, что он отличный нападающий. У него были очень хорошие игры на групповом этапе и на стадии плей-офф, что позволило Италии хорошо выступить. Я желаю ему забить гол в финале — это было бы вишенкой на торте», — приводит слова Индзаги Gazzetta dello Sport.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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