Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Саутгейт рассказал о реакции Чилуэлла и Санчо на непопадание в заявку на матч с Хорватией

12:40
Теги:

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился тем, как полузащитник Джейдон Санчо и защитник Бенджамин Чилуэлл отреагировали на их отсутствие в заявке на матч чемпионата Европы-2020 против Хорватии (1:0).

«Проблем не было, – цитирует Саутгейта The Guardian. Они максимально профессионально отнеслись к данному выбору. Оба футболиста проявили большое уважение к команде.

Точно так же отреагировали отличные игроки, которые были на скамейке запасных, но не вышли на поле. В отношениях внутри коллектива все должно быть хорошо. Это необходимо для успеха».

В следующем матче Евро-2020 сборная Англии встретится со сборной Шотландии, которые вчера, 14 июня, уступили Чехии (0:2). Встреча пройдет 18 июня.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/jun/15/harry-kane-england-euro-2020

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Оруэлл отдыхает? Японцы устроят тотальную слежку на Олимпиаде
Боярский отреагировал на эфир Бузовой и Губерниева
Венгрия — Португалия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020 15 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи