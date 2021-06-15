Саутгейт рассказал о реакции Чилуэлла и Санчо на непопадание в заявку на матч с Хорватией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился тем, как полузащитник Джейдон Санчо и защитник Бенджамин Чилуэлл отреагировали на их отсутствие в заявке на матч чемпионата Европы-2020 против Хорватии (1:0).

«Проблем не было, – цитирует Саутгейта The Guardian. – Они максимально профессионально отнеслись к данному выбору. Оба футболиста проявили большое уважение к команде.

Точно так же отреагировали отличные игроки, которые были на скамейке запасных, но не вышли на поле. В отношениях внутри коллектива все должно быть хорошо. Это необходимо для успеха».

В следующем матче Евро-2020 сборная Англии встретится со сборной Шотландии, которые вчера, 14 июня, уступили Чехии (0:2). Встреча пройдет 18 июня.