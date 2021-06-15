Саутгейт рассказал о реакции Чилуэлла и Санчо на непопадание в заявку на матч с Хорватией
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился тем, как полузащитник Джейдон Санчо и защитник Бенджамин Чилуэлл отреагировали на их отсутствие в заявке на матч чемпионата Европы-2020 против Хорватии (1:0).
«Проблем не было, – цитирует Саутгейта The Guardian. – Они максимально профессионально отнеслись к данному выбору. Оба футболиста проявили большое уважение к команде.
Точно так же отреагировали отличные игроки, которые были на скамейке запасных, но не вышли на поле. В отношениях внутри коллектива все должно быть хорошо. Это необходимо для успеха».
В следующем матче Евро-2020 сборная Англии встретится со сборной Шотландии, которые вчера, 14 июня, уступили Чехии (0:2). Встреча пройдет 18 июня.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/jun/15/harry-kane-england-euro-2020
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