Жирков пропустил тренировку сборной России перед матчем с Финляндией
12:11
Защитник Юрий Жирков не принял участие в сегодняшней тренировке сборной России перед матчем группы B Евро-2020 с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург).
Остальные футболисты команды Станислава Черчесова занимались в общей группе.
12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В конце первого тайма встречи 37-летний Жирков был заменен из-за повреждения.
Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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