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Жирков пропустил тренировку сборной России перед матчем с Финляндией

12:11
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник Юрий Жирков не принял участие в сегодняшней тренировке сборной России перед матчем группы B Евро-2020 с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург).

Остальные футболисты команды Станислава Черчесова занимались в общей группе.

12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В конце первого тайма встречи 37-летний Жирков был заменен из-за повреждения.

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе.

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